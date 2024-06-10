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МИД Ирана счел провалившейся военную операцию Израиля в связи с отставкой Ганца

Ведомости

Отставки министров военного кабинета Израиля свидетельствуют о провале военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, передает агентство Tasnim.

Дипломат заявил, что такие отставки говорят о внутреннем крахе и неспособности Израиля достичь целей военной операции в анклаве. Канани заметил, что США в действительности не обеспокоены обеспечением прекращения огня в Газе, поскольку продолжают постоянно вооружать Израиль.

9 июня министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил об уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвав последнего определить дату для проведения новых выборов. До этого политик призывал правительство составить план действий в секторе Газа на период после завершения боевых действий.

В этот же день минздрав Газы сообщил о гибели 274 человек в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.

8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 37 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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