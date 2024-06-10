МИД Ирана счел провалившейся военную операцию Израиля в связи с отставкой Ганца
Отставки министров военного кабинета Израиля свидетельствуют о провале военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, передает агентство Tasnim.
Дипломат заявил, что такие отставки говорят о внутреннем крахе и неспособности Израиля достичь целей военной операции в анклаве. Канани заметил, что США в действительности не обеспокоены обеспечением прекращения огня в Газе, поскольку продолжают постоянно вооружать Израиль.
9 июня министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил об уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвав последнего определить дату для проведения новых выборов. До этого политик призывал правительство составить план действий в секторе Газа на период после завершения боевых действий.
В этот же день минздрав Газы сообщил о гибели 274 человек в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.
8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 37 000.