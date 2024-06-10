Экс-депутат Госдумы Власов назначен заместителем руководителя Росаккредагентства

Власов был депутатом Госдумы от ЛДПР, его лишили мандата в ноябре 2023 г. В апреле Верховный суд счел это решение законным. Власов же подавал жалобу в ВС в начале февраля, посчитав его необоснованным. В решении ВС говорится, что постановление о прекращении полномочий Власова приняты на основании норм закона о статусе сенатора и депутата Госдумы.