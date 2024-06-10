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Экс-депутат Госдумы Власов назначен заместителем руководителя Росаккредагентства

Ведомости

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов назначен заместителем руководителя Росаккредагентства, пост руководителя структуры заняла Наталья Алтыникова. Это следует из информации на официальном сайте и Telegram-канала депутата Госдумы Ярослава Нилова.

На официальном сайте Росаккредагентства указано, что директором структуры является кандидат педагогических наук, доцент Наталья Алтыникова. До этого она исполняла обязанности директора Института стратегии развития образования Российской академии образования.

Нилов в своем Telegram-канале подтвердил, что Власов занял пост заместителя руководителя Росаккредагентства – он сослался на личный Telegram-канал Власова. На новом посту экс-депутат Госдумы от ЛДПР займется контролем за признанием иностранных дипломов.

«Еще один представитель ЛДПР – теперь в структурах, подведомственных исполнительной власти. Поздравляю», – написал Нилов.

Власов был депутатом Госдумы от ЛДПР, его лишили мандата в ноябре 2023 г. В апреле Верховный суд счел это решение законным. Власов же подавал жалобу в ВС в начале февраля, посчитав его необоснованным. В решении ВС говорится, что постановление о прекращении полномочий Власова приняты на основании норм закона о статусе сенатора и депутата Госдумы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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