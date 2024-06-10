Бывший шеф спецслужбы Казахстана попросил Токаева о помиловании

Протестующие призывали к отставке правительства и отстранению от управляющих должностей бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сменил в правительстве восемь из 16 министров, а Назарбаев был смещен с поста лидера правящей партии «Нур Отан» и лишен титула отца нации (елбасы). Должностей также лишились родственники экс-президента.