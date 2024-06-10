Бывший шеф спецслужбы Казахстана попросил Токаева о помиловании
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный на 18 лет за госизмену после беспорядков в 2022 г., подал ходатайство о помиловании президентом. Об этом пишет издание Informburo.
«Действительно, из этого учреждения [следственного изолятора КНБ в Астане] в марте 2024 г. он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», – сообщили в представительстве спецслужбы.
В пресс-службе добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по факту отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, и получения взятки в особо крупном размере.
24 апреля 2023 г. Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям: государственная измена, насильственный захват власти и превышение власти и должностных полномочий. Бывшие заместители Масимова – Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов – получили 16, 15 и три года лишения свободы соответственно.
Масимова арестовали после январских беспорядков 2022 г. Спусковым механизмом для начала протестов стало резкое повышение цен на газ. В стране объявили режим ЧС. Стабилизировать ситуацию удалось лишь после ввода в республику миротворческих сил ОДКБ, основу которых составили части ВДВ России.
Протестующие призывали к отставке правительства и отстранению от управляющих должностей бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сменил в правительстве восемь из 16 министров, а Назарбаев был смещен с поста лидера правящей партии «Нур Отан» и лишен титула отца нации (елбасы). Должностей также лишились родственники экс-президента.