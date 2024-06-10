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Бывший шеф спецслужбы Казахстана попросил Токаева о помиловании

Ведомости

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный на 18 лет за госизмену после беспорядков в 2022 г., подал ходатайство о помиловании президентом. Об этом пишет издание Informburo.

«Действительно, из этого учреждения [следственного изолятора КНБ в Астане] в марте 2024 г. он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», – сообщили в представительстве спецслужбы.

В пресс-службе добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по факту отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, и получения взятки в особо крупном размере.

24 апреля 2023 г. Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям: государственная измена, насильственный захват власти и превышение власти и должностных полномочий. Бывшие заместители Масимова – Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов – получили 16, 15 и три года лишения свободы соответственно.

Масимова арестовали после январских беспорядков 2022 г. Спусковым механизмом для начала протестов стало резкое повышение цен на газ. В стране объявили режим ЧС. Стабилизировать ситуацию удалось лишь после ввода в республику миротворческих сил ОДКБ, основу которых составили части ВДВ России.

Протестующие призывали к отставке правительства и отстранению от управляющих должностей бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сменил в правительстве восемь из 16 министров, а Назарбаев был смещен с поста лидера правящей партии «Нур Отан» и лишен титула отца нации (елбасы). Должностей также лишились родственники экс-президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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