Талибы допустили приезд в Россию трудовых мигрантов из Афганистана

В 2024 г. делегация талибов приняла участие в ПМЭФе. 27 мая МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. Спустя день глава российского государства заявил, что, так как талибы контролируют весь Афганистан, «Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий».