Талибы допустили приезд в Россию трудовых мигрантов из Афганистана
Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать в Россию – ряд регионов РФ предложили им рабочие места. Об этом заявил и. о. министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) временном правительстве Афганистана Абдул Умари, передает Национальное радио и телевидение Афганистана.
«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», – сказал Умари (цитата по ТАСС).
По словам и. о. министра, тема поднималась на встрече с министром труда России Антоном Котяковым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и на переговорах с представителями Дагестана.
6 июня Адбул Умари заявлял, что Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами – членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства.
В 2024 г. делегация талибов приняла участие в ПМЭФе. 27 мая МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. Спустя день глава российского государства заявил, что, так как талибы контролируют весь Афганистан, «Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий».
5 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия приветствует принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена после исключения «Талибана» из списка террористов и запрещенных организаций.
6 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «РИА Новости», что страна долгие годы поддерживала контакты с талибами. По ее словам, эти контакты были нужны для решения множества проблем, которые оставили после себя США и НАТО.