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Талибы допустили приезд в Россию трудовых мигрантов из Афганистана

Ведомости

Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать в Россию – ряд регионов РФ предложили им рабочие места. Об этом заявил и. о. министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в России) временном правительстве Афганистана Абдул Умари, передает Национальное радио и телевидение Афганистана.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», – сказал Умари (цитата по ТАСС).

По словам и. о. министра, тема поднималась на встрече с министром труда России Антоном Котяковым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и на переговорах с представителями Дагестана.

6 июня Адбул Умари заявлял, что Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами – членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства.

В 2024 г. делегация талибов приняла участие в ПМЭФе. 27 мая МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. Спустя день глава российского государства заявил, что, так как талибы контролируют весь Афганистан, «Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий».

5 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия приветствует принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена после исключения «Талибана» из списка террористов и запрещенных организаций.

6 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «РИА Новости», что страна долгие годы поддерживала контакты с талибами. По ее словам, эти контакты были нужны для решения множества проблем, которые оставили после себя США и НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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