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Захарова: выборы в ЕС прошли в условиях отсутствия честной конкуренции

Ведомости

Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки инфополя от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что политические силы, которые воспротивились конфронтации с Россией, были подвергнуты дискриминации, зачастую – травле. 

«Любое выражение несогласия с проводимой Брюсселем политикой и ее последствиями для социально-экономической ситуации в ЕС моментально приравнивалось к «работе в интересах Кремля», – подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, несмотря на сложные условия, многие европейские избиратели высказались против политики, проводимой в последние годы «есовским мейнстримом».

«В Прибалтике разочарованные политикой ЕС граждане, по сути, проигнорировали выборы. В Латвии и Эстонии к избирательным урнам пришли чуть более трети имеющих право голоса. В Литве явка не дотянула и до 30%. Немногим лучше ситуация и в других странах, наиболее активно выступающих с антироссийских позиций (Польша, Финляндия, Чехия)», – отметила Захарова.

Она также выразила мнение, что в ЕП не намерены делать правильных выборов, так как там привыкли прислушиваться к «командам из-за океана». По мнению Захаровой, конфронтационная позиция ЕП по отношению к России «деградировала до беспрецедентного уровня враждебности».

Выборы в Европарламент состоялись 6-9 июня. По предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест.

10 июня фон дер Ляйен заявляла, что новое большинство в Европарламенте станет проевропейским и проукраинским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ее слова. «Пока проевропейцы сохраняют свои ведущие, лидирующие позиции, но со временем, судя по всему, правые партии будут наступать им на пятки. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этими процессами», – сказал представитель Кремля.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. По информации Politico, решение было принято в связи с «сокрушительным» поражением его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Партия Макрона набрала 15,4% голосов, что вдвое меньше, чем у правой партии «Национальное объединение» политика Марин ле Пен, получившей 32%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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