Захарова: выборы в ЕС прошли в условиях отсутствия честной конкуренции

«В Прибалтике разочарованные политикой ЕС граждане, по сути, проигнорировали выборы. В Латвии и Эстонии к избирательным урнам пришли чуть более трети имеющих право голоса. В Литве явка не дотянула и до 30%. Немногим лучше ситуация и в других странах, наиболее активно выступающих с антироссийских позиций (Польша, Финляндия, Чехия)», – отметила Захарова.