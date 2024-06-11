NHK: из заявления по итогам саммита в Швейцарии исключили пункт о выводе войск
В заявлении по итогам предстоящей конференции по Украине в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники и на проект заявления.
В проекте документа упоминаются только три из 10 пунктов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Это обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех пленных и возвращение украинских детей из России.
Речь о выводе российских войск при этом не идет, отмечает телеканал. По данным источников, от этих требований пришлось отказаться из-за позиции ряда стран Азии и Ближнего Востока.
В проекте также есть пункт о том, что все стороны должны принять участие в достижении мира. Подчеркивается важность участия России в дискуссиях.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии. Ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Мексику и Бразилию, отказались от участия в саммите. Они выступают за проведение мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.
Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что конференция по Украине не имеет ничего общего с миром.