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NHK: из заявления по итогам саммита в Швейцарии исключили пункт о выводе войск

Ведомости

В заявлении по итогам предстоящей конференции по Украине в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники и на проект заявления.

В проекте документа упоминаются только три из 10 пунктов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Это обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение всех пленных и возвращение украинских детей из России. 

Речь о выводе российских войск при этом не идет, отмечает телеканал. По данным источников, от этих требований пришлось отказаться из-за позиции ряда стран Азии и Ближнего Востока.

В проекте также есть пункт о том, что все стороны должны принять участие в достижении мира. Подчеркивается важность участия России в дискуссиях.

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии. Ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Мексику и Бразилию, отказались от участия в саммите. Они выступают за проведение мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.

Россия же на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что конференция по Украине не имеет ничего общего с миром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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