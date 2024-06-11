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Экс-премьер Японии не стал называть мирным саммит по Украине

Ведомости

Конференцию, где представлена позиция только одной стороны конфликта, нельзя считать мирной. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» выразил экс-премьер Японии Юкио Хатояма, комментируя предстоящий саммит по Украине в Швейцарии.

«Самое главное – чтобы обе страны, Украина и Россия, серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», – сказал он.

Хатояма назвал инициативу «конференцией группы поддержки». По его мнению, «мир не построить», пока на саммите не будут представлены обе стороны. Более того, добавил бывший японский премьер, подобные инициативы могут, наоборот, привести к затягиванию конфликта.

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии. Ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Мексику и Бразилию, отказались от участия в саммите. Они выступают за проведение мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.

Россия на саммит приглашена не была. В Кремле сочли инициативу бесперспективной и абсурдной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что конференция по Украине не имеет ничего общего с миром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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