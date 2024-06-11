Экс-премьер Японии не стал называть мирным саммит по Украине

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Для участия в мирной конференции зарегистрировались 90 стран и организаций, сообщило правительство Швейцарии. Ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Мексику и Бразилию, отказались от участия в саммите. Они выступают за проведение мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.