Песков заявил о важности учений ядерных сил РФ в связи с провокациями Запада
Европейские столицы и Вашингтон ежедневно принимают новые враждебные по отношению к России решения, поэтому учения нестратегических ядерных сил и поддержание боеготовности очень важны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что подобные учения – нормальная практика, необходимая для поддержания имеющегося вооружения на должном уровне боеготовности. Эта тема, действительно, высоко в стоит повестке дня.
«Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц, и прежде всего Вашингтоном. Провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», – заверил пресс-секретарь главы государства.
В учениях по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, которые стартовали 21 мая, намечены три этапа. Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.
Второй этап учений начался 11 июня. В них участвуют вооруженные силы РФ и Белоруссии. Стороны отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что учения носят рядовой характер. По его словам, Москва и Минск «не делают ничего особенного». Глава Белоруссии подчеркнул, что эти учения станут третьей тренировкой с момента размещения ядерного оружия на территории государства.