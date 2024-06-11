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Песков заявил о важности учений ядерных сил РФ в связи с провокациями Запада

Ведомости

Европейские столицы и Вашингтон ежедневно принимают новые враждебные по отношению к России решения, поэтому учения нестратегических ядерных сил и поддержание боеготовности очень важны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что подобные учения – нормальная практика, необходимая для поддержания имеющегося вооружения на должном уровне боеготовности. Эта тема, действительно, высоко в стоит повестке дня.

«Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц, и прежде всего Вашингтоном. Провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», – заверил пресс-секретарь главы государства.

В учениях по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, которые стартовали 21 мая, намечены три этапа. Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.

Второй этап учений начался 11 июня. В них участвуют вооруженные силы РФ и Белоруссии. Стороны отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что учения носят рядовой характер. По его словам, Москва и Минск «не делают ничего особенного». Глава Белоруссии подчеркнул, что эти учения станут третьей тренировкой с момента размещения ядерного оружия на территории государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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