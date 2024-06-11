Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Постпредство России заявило о пропасти между властями ЕС и народом

Ведомости

Отсутствие перемен по результатам выборов в Европарламент свидетельствует о сохранении пропасти между европейским политическим истеблишментом и простыми европейцами. Об этом заявило постпредство РФ при ЕС.

В постпредстве считают, что залог успеха существующей в ЕС политической системы заключается в том, что она может «заставить европарламентариев штамповать нужные ей решения», поэтому следует ожидать продолжения агрессивной политики Европарламента и Евросоюза по отношению к России.

«В представлении Брюсселя, противодействие т. н. «российской угрозе» стало синонимом стабильности ЕС», – отметили в постоянном представительстве, добавив, что в Европе не намерены выходить из состояния, при котором дальнейшая судьба европроекта увязывается с исходом спецоперации на Украине.

Выборы в Европарламент состоялись 6-9 июня. По предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки инфополя от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании. Политические силы, которые воспротивились конфронтации с Россией, по ее словам, подверглись дискриминации, а зачастую – травле.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных