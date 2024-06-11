Выборы в Европарламент состоялись 6-9 июня. По предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки инфополя от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании. Политические силы, которые воспротивились конфронтации с Россией, по ее словам, подверглись дискриминации, а зачастую – травле.