Постпредство России заявило о пропасти между властями ЕС и народом
Отсутствие перемен по результатам выборов в Европарламент свидетельствует о сохранении пропасти между европейским политическим истеблишментом и простыми европейцами. Об этом заявило постпредство РФ при ЕС.
В постпредстве считают, что залог успеха существующей в ЕС политической системы заключается в том, что она может «заставить европарламентариев штамповать нужные ей решения», поэтому следует ожидать продолжения агрессивной политики Европарламента и Евросоюза по отношению к России.
«В представлении Брюсселя, противодействие т. н. «российской угрозе» стало синонимом стабильности ЕС», – отметили в постоянном представительстве, добавив, что в Европе не намерены выходить из состояния, при котором дальнейшая судьба европроекта увязывается с исходом спецоперации на Украине.
Выборы в Европарламент состоялись 6-9 июня. По предварительным результатам, Европейская народная партия (ЕРР), членом которой является глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов – она получит 184 из 720 мест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки инфополя от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании. Политические силы, которые воспротивились конфронтации с Россией, по ее словам, подверглись дискриминации, а зачастую – травле.