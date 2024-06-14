Зеленский заявил об обещании Си Цзиньпина не поставлять оружие в Россию

В США и ЕС также говорили, что доказательств, указывающих на военные поставки из КНР в Россию, нет. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 1 июня сообщил, что Китай обязался не поставлять оружие России. При этом, добавил он, нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение».