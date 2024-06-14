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Зеленский заявил об обещании Си Цзиньпина не поставлять оружие в Россию

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин «дал слово» не продавать вооружения России. Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России», – заявил украинский лидер (цитата по порталу Liga). 

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, поставляет ли Пекин Москве оружие для применения на Украине. 

Китай отрицает поставки оружия России. В конце мая зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан подчеркивал, что Пекин не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине и не будет содействовать продлению кризиса. В Кремле информацию о передаче вооружения не комментируют, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно обращал внимание, что эти данные опроверг Пекин.

В США и ЕС также говорили, что доказательств, указывающих на военные поставки из КНР в Россию, нет.  Глава евродипломатии Жозеп Боррель 1 июня сообщил, что Китай обязался не поставлять оружие России. При этом, добавил он, нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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