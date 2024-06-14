Зеленский заявил об обещании Си Цзиньпина не поставлять оружие в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин «дал слово» не продавать вооружения России. Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России», – заявил украинский лидер (цитата по порталу Liga).
Таким образом Зеленский ответил на вопрос, поставляет ли Пекин Москве оружие для применения на Украине.
Китай отрицает поставки оружия России. В конце мая зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан подчеркивал, что Пекин не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине и не будет содействовать продлению кризиса. В Кремле информацию о передаче вооружения не комментируют, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно обращал внимание, что эти данные опроверг Пекин.
В США и ЕС также говорили, что доказательств, указывающих на военные поставки из КНР в Россию, нет. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 1 июня сообщил, что Китай обязался не поставлять оружие России. При этом, добавил он, нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение».