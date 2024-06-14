Лавров о реакции Запада на мирный план: имеющий мозги да поймет
Имеющий уши – услышит, имеющий мозги – да поймет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Так Лавров прокомментировал возможную реакцию Запада на мирное предложение президента России Владимира Путина. Министр уточнил, что глава государства очень терпелив.
«Не уверен, что на Западе с этими органами все в порядке, но надежда умирает последней», – подчеркнул Лавров.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россия на саммит не приглашена.