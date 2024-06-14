Лавров о реакции Запада на мирный план: имеющий мозги да поймет

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россия на саммит не приглашена.