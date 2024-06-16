Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ России в порту Гаваны

6 июня Reuters писал, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. 13 июня атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота.