Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ России в порту Гаваны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель осмотрел фрегат «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань». Об этом он сообщил в Х и разместил фотографии посещения.
«Впечатляющий и приятный день даже под непрекращающимся дождем. Добро пожаловать, друзья», – написал кубинский президент.
12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), нефтяной танкер «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер». На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть», сообщало Минобороны России.
Экс-президент США Дональд Трамп связал со слабостью нынешнего лидера Джо Байдена прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны. «Теперь у нас есть российские военные корабли и атомные подводные лодки, окружающие Кубу в 60 милях от побережья Флориды», – сказал он.
6 июня Reuters писал, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. 13 июня атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота.