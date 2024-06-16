В «Хамасе» заявили, что «серьезно настроены» на соглашение о прекращении огня
Палестинское движения «Хамас» подтвердило готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«Хамас» и фракции сопротивления серьезно настроены на достижение соглашения», – подчеркнул лидер группировки.
Хания заметил, что соглашение должно включать четыре пункта – постоянное прекращение огня, вывод из анклава израильских сил, реконструкцию инфраструктуры Газы и обмен пленными. Требования группировки не поддаются интерпретации и не подлежат отсрочке, торгу или маневрированию, уточнил глава политбюро радикального движения.
«Решение будет достигнуто путем переговоров, которые приведут к всеобъемлющему соглашению, независимо от того, как сильно враг уклоняется и препятствует его достижению», – отметил Хания.
По его словам, ответ «Хамаса» на последнее предложение посредников соотносится с основными принципами установления режима прекращения огня в анклаве, содержавшимися в предложении президента США Джо Байдена и в резолюции Совета Безопасности ООН. Израиль же планирует вернуть своих заложников и возобновить боевые действия в секторе Газе. Группировка продолжит придерживаться своей позиции.
31 мая Байден представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа. 11 июня Reuters сообщил, что «Хамас» официально ответил на предложение США. По мнению израильской стороны, радикальная группировка изменила все основные и наиболее значимые параметры соглашения.