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В «Хамасе» заявили, что «серьезно настроены» на соглашение о прекращении огня

Ведомости

Палестинское движения «Хамас» подтвердило готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Хамас» и фракции сопротивления серьезно настроены на достижение соглашения», – подчеркнул лидер группировки.

Хания заметил, что соглашение должно включать четыре пункта – постоянное прекращение огня, вывод из анклава израильских сил, реконструкцию инфраструктуры Газы и обмен пленными. Требования группировки не поддаются интерпретации и не подлежат отсрочке, торгу или маневрированию, уточнил глава политбюро радикального движения.

«Решение будет достигнуто путем переговоров, которые приведут к всеобъемлющему соглашению, независимо от того, как сильно враг уклоняется и препятствует его достижению», – отметил Хания.

По его словам, ответ «Хамаса» на последнее предложение посредников соотносится с основными принципами установления режима прекращения огня в анклаве, содержавшимися в предложении президента США Джо Байдена и в резолюции Совета Безопасности ООН. Израиль же планирует вернуть своих заложников и возобновить боевые действия в секторе Газе. Группировка продолжит придерживаться своей позиции.

31 мая Байден представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа. 11 июня Reuters сообщил, что «Хамас» официально ответил на предложение США. По мнению израильской стороны, радикальная группировка изменила все основные и наиболее значимые параметры соглашения.

С 15 июня Израиль ввел ежедневные тактические паузы для доставки гуманитарной помощи в Газу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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