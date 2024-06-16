Песков: Путин не отвергает переговоры с Киевом при легитимной фиксации их итогов
Президент России Владимир Путин не отвергает переговоры с Украиной, но потребуется легитимная фиксация их итогов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью он опубликовал в Telegram-канале.
Он добавил, что итоги возможных переговоров потребуют сложной системы гарантий безопасности и других вопросов.
«Если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать», – заключил Песков.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.