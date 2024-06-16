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Шольц покинул швейцарский саммит по Украине до его завершения

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения, пишет издание Der Spiegel.

«Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось. В воскресенье [16 июня] утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией», – говорится в материале. 

Утром 16 июня саммит покинула и вице-президент США Камала Харрис. Журналистка Bloomberg Акайла Гарднер сообщила, что Харрис оценила саммит как хороший и готовится к перелету в Вашингтон.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии завершится 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.

За день до старта саммита, 14 июня, президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

Киев отверг предложения российского президента. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия «ультиматумом», советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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