Шольц покинул швейцарский саммит по Украине до его завершения
Канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения, пишет издание Der Spiegel.
«Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось. В воскресенье [16 июня] утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией», – говорится в материале.
Утром 16 июня саммит покинула и вице-президент США Камала Харрис. Журналистка Bloomberg Акайла Гарднер сообщила, что Харрис оценила саммит как хороший и готовится к перелету в Вашингтон.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии завершится 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
За день до старта саммита, 14 июня, президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
Киев отверг предложения российского президента. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия «ультиматумом», советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.