Вице-президент США покинула украинский саммит до его завершения
Вице-президент США Камала Харрис покинула мирную конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке до ее завершения, сообщила журналистка Bloomberg Акайла Гарднер в соцсети X.
По ее словам, Харрис оценила саммит как хороший и готовится к перелету в Вашингтон.
Гарднер сопроводила публикацию фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолета.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.