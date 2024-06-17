РФПИ сообщил о более 300 информационных атаках на «Спутник V»
С начала регистрации российской вакцины «Спутник V» зафиксировано более 300 информационных атак, в том числе при участии спецслужб Великобритании и минздрава США. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства «Спутник», – приводит пресс-служба слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.
По данным РФПИ, атака на российскую вакцину была спланирована при помощи фейковых аккаунтов, ангажированных экспертов и вбросов неправдоподобной информации. В частности, решение Бразилиии отложить регистрацию «Спутника V» могло быть политически мотивировано. Это подтверждается докладом минздрава США от 2020 г., в котором упоминаются попытки давления на властей Бразилии, утверждают в РФПИ.
В связи с этим фонд призвал создать надежные механизмы борьбы с информационными атаками недружественных стран, в том числе в сфере здравоохранения.
РФПИ также обратил внимание на расследование Reuters от 14 июня, в котором впервые раскрываются данные о секретной кампании минобороны США по дискредитации китайской вакцины против коронавируса. По данным агентства, в X было создано как минимум 300 аккаунтов, в которых распространялась ложная информация о вакцине.
Reuters отмечает, что программа началась еще при экс-президенте США Дональде Трампе и продолжалась несколько месяцев при действующем главе государства Джо Байдене, пока руководители соцсетей не сообщили администрации США о том, что Пентагон распространяет дезинформацию о COVID-19. После этого был издан указ о запрете борьбы с прививками, а в Пентагоне начали внутреннюю проверку.
По собственным данным, РФПИ организовал более 50 зарубежных исследований и научных публикаций, посвященных российской вакцине и подтверждающих ее высокую эффективность. Фонд обеспечил более 300 000 публикаций о безопасности и эффективности «Спутника» в мировых СМИ.