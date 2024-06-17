РФПИ сообщил о более 300 информационных атаках на «Спутник V»

Reuters отмечает, что программа началась еще при экс-президенте США Дональде Трампе и продолжалась несколько месяцев при действующем главе государства Джо Байдене, пока руководители соцсетей не сообщили администрации США о том, что Пентагон распространяет дезинформацию о COVID-19. После этого был издан указ о запрете борьбы с прививками, а в Пентагоне начали внутреннюю проверку.