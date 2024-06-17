Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ТАСС: Нетаньяху оценил гуманитарные паузы в Газе как «неприемлемые»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил как «неприемлемые» тактические паузы в боевых действиях в некоторых районах в секторе Газа на 11 часов в день, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

«Когда премьер-министр услышал утром сообщения о гуманитарной паузе на 11 часов в день, он обратился к своему военному секретарю и дал понять, что для него это неприемлемо. После запроса премьер-министра проинформировали, что в политике Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изменений не произошло и что боевые действия в Рафахе продолжаются в соответствии с планом», – заявил источник агентства.

16 июня Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении тактической паузы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Израиль объяснил введение пауз усилиями ЦАХАЛ и правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гумпомощи, поступающей в Газу, и после обсуждений с ООН и международными организациями.

В тот же день глава политбюро палестинской радикальной группировки «Хамас» Исмаил Хания подтвердил готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Хания заметил, что соглашение должно включать четыре пункта – постоянное прекращение огня, вывод из анклава израильских сил, реконструкцию инфраструктуры Газы и обмен пленными. Требования группировки не поддаются интерпретации и не подлежат отсрочке, торгу или маневрированию, уточнил глава политбюро радикального движения.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших, по данным минздрава Газы, за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек. Всемирная организация здоровья сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных