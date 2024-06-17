ТАСС: Нетаньяху оценил гуманитарные паузы в Газе как «неприемлемые»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил как «неприемлемые» тактические паузы в боевых действиях в некоторых районах в секторе Газа на 11 часов в день, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Израиля.
«Когда премьер-министр услышал утром сообщения о гуманитарной паузе на 11 часов в день, он обратился к своему военному секретарю и дал понять, что для него это неприемлемо. После запроса премьер-министра проинформировали, что в политике Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изменений не произошло и что боевые действия в Рафахе продолжаются в соответствии с планом», – заявил источник агентства.
16 июня Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении тактической паузы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Израиль объяснил введение пауз усилиями ЦАХАЛ и правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объемов гумпомощи, поступающей в Газу, и после обсуждений с ООН и международными организациями.
В тот же день глава политбюро палестинской радикальной группировки «Хамас» Исмаил Хания подтвердил готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Хания заметил, что соглашение должно включать четыре пункта – постоянное прекращение огня, вывод из анклава израильских сил, реконструкцию инфраструктуры Газы и обмен пленными. Требования группировки не поддаются интерпретации и не подлежат отсрочке, торгу или маневрированию, уточнил глава политбюро радикального движения.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших, по данным минздрава Газы, за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек. Всемирная организация здоровья сообщила о гибели с 7 октября более 500 палестинцев на Западном берегу.