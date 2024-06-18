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Yonhap: военные КНДР получили ранения в демилитаризованной зоне

Ведомости

Северокорейские военнослужащие получили ранения в результате взрывов наземных мин в демилитаризованной зоне, разделяющей два государства. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск.

О том, что военные КНДР ведут строительные работы в демилитаризованной зоне, Yonhap писало 15 июня. Тогда источник агентства сообщил, что солдаты возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах. Представитель объединенного комитета 18 июня предположил, что северокорейские военные выполняют эту работу «неразумным образом», и указал на наличие жертв из-за наземных мин.

По данным Yonhap, Пхеньян с апреля начал перебрасывать большое количество своих военных в некоторые районы демилитаризованной зоны для выполнения различных видов работ. По словам представителя объединенного комитета, КНДР занимается установкой мин, укреплением дорог, а также ставит сооружения, которые могут быть противотанковыми барьерами.

Северокорейские военные работают примерно в 10 точках демилитаризованной зоны, на каждую из которых, как утверждается, привлекают «от нескольких десятков до нескольких сотен человек».

11 июня около 20 северокорейских военных ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, но вернулись обратно после нескольких предупредительных выстрелов с южнокорейской стороны. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что северокорейские военные не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке. По его словам, солдаты КНДР выполняли неустановленную задачу внутри демилитаризованной зоны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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