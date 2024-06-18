Yonhap: военные КНДР получили ранения в демилитаризованной зоне

О том, что военные КНДР ведут строительные работы в демилитаризованной зоне, Yonhap писало 15 июня. Тогда источник агентства сообщил, что солдаты возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах. Представитель объединенного комитета 18 июня предположил, что северокорейские военные выполняют эту работу «неразумным образом», и указал на наличие жертв из-за наземных мин.