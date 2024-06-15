Yonhap: КНДР начала строить стены и дороги на границе с Южной Кореей
Северокорейские военные ведут строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейской армии.
«В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военно-демаркационной линией и Северной линией разграничения в ДМЗ», – заявил источник агентства.
Источник издания добавил, что сейчас неясно, указывают ли эти действия на намерение построить длинную стену к северу или просто установить оборонительные сооружения в определенных точках.
11 июня около 20 северокорейских военных ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, но вернулись обратно после нескольких предупредительных выстрелов с южнокорейской стороны. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что северокорейские военные не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке. По его словам, солдаты КНДР выполняли неустановленную задачу внутри демилитаризованной зоны.
Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.