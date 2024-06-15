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Yonhap: КНДР начала строить стены и дороги на границе с Южной Кореей

Ведомости

Северокорейские военные ведут строительные работы в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейской армии.

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военно-демаркационной линией и Северной линией разграничения в ДМЗ», – заявил источник агентства.

Источник издания добавил, что сейчас неясно, указывают ли эти действия на намерение построить длинную стену к северу или просто установить оборонительные сооружения в определенных точках.

11 июня около 20 северокорейских военных ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, но вернулись обратно после нескольких предупредительных выстрелов с южнокорейской стороны. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что северокорейские военные не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке. По его словам, солдаты КНДР выполняли неустановленную задачу внутри демилитаризованной зоны.

Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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