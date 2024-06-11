Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Южная Корея сообщила о пересечении границы группой военных КНДР

Ведомости

Около 20 северокорейских военных ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, но вернулись обратно после нескольких предупредительных выстрелов с южнокорейской стороны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Уточняется, что после этого никакой необычной активности на границе не было. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что северокорейские военные не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке. По его словам, солдаты КНДР выполняли неустановленную задачу внутри демилитаризованной зоны.

Yonhap пишет, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила вещание через громкоговорители на границе.

Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.

9 июня Южная Корея возобновила вещание с использованием громкоговорителей на границе с КНДР. Трансляция стала первой с 2016 г. Пхеньян обвинил в создании кризисной ситуации Сеул и осудил действия южнокорейских властей. В КНДР также предупредили Южную Корею о риске эскалации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных