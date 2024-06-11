Южная Корея сообщила о пересечении границы группой военных КНДР

Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.