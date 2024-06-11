Южная Корея сообщила о пересечении границы группой военных КНДР
Около 20 северокорейских военных ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу, но вернулись обратно после нескольких предупредительных выстрелов с южнокорейской стороны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Уточняется, что после этого никакой необычной активности на границе не было. Представитель объединенного командования Ли Сон Чжун допустил, что северокорейские военные не планировали пересекать границу и сделали это по ошибке. По его словам, солдаты КНДР выполняли неустановленную задачу внутри демилитаризованной зоны.
Yonhap пишет, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Южная Корея возобновила вещание через громкоговорители на границе.
Ситуация между КНДР и Южной Кореей обострилась в последние несколько недель. С конца мая страны ведут «мусорную войну»: Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Кореей после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. В ответ Южная Корея продолжила отправлять в КНДР листовки и другие предметы, включая 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.
9 июня Южная Корея возобновила вещание с использованием громкоговорителей на границе с КНДР. Трансляция стала первой с 2016 г. Пхеньян обвинил в создании кризисной ситуации Сеул и осудил действия южнокорейских властей. В КНДР также предупредили Южную Корею о риске эскалации.