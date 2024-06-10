Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о риске эскалации
Запуск Южной Кореей пропагандистского вещания через громкоговорители на границе с КНДР является провокацией и может привести к опасным последствиям. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына, передает ЦТАК.
«Началась провокация с помощью громкоговорителей в приграничном районе. Это является прелюдией к весьма опасной ситуации», – сказала она.
Ким Ё Чжон отметила, что КНДР планировала прекратить отправку шаров с мусором 9 июня, но ситуация изменилась из-за использования громкоговорителей со стороны Южной Кореи. Трансляция вблизи границы двух стран стала первой с 2016 г.
Пхеньян обвинил в создании кризисной ситуации Сеул и осудил действия южнокорейских властей. Ким Ё Чжон также пообещала ответ в случае продолжения провокаций со стороны Южной Кореи. По ее словам, если Сеул не прекратит разбрасывание агитационных листовок и вещание с помощью громкоговорителей, то «беспрерывная уборка макулатуры станет обычным делом для Южной Кореи».
Южная Корея и КНДР ведут «мусорную войну» с конца мая. Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Корея после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. После этого стороны несколько раз обменивались «подарками»: КНДР продолжила запускать шары с мусором, а Южная Корея помимо листовок отправила через границу 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.