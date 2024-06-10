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Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о риске эскалации

Ведомости

Запуск Южной Кореей пропагандистского вещания через громкоговорители на границе с КНДР является провокацией и может привести к опасным последствиям. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына, передает ЦТАК.

«Началась провокация с помощью громкоговорителей в приграничном районе. Это является прелюдией к весьма опасной ситуации», – сказала она.

Ким Ё Чжон отметила, что КНДР планировала прекратить отправку шаров с мусором 9 июня, но ситуация изменилась из-за использования громкоговорителей со стороны Южной Кореи. Трансляция вблизи границы двух стран стала первой с 2016 г.

Пхеньян обвинил в создании кризисной ситуации Сеул и осудил действия южнокорейских властей. Ким Ё Чжон также пообещала ответ в случае продолжения провокаций со стороны Южной Кореи. По ее словам, если Сеул не прекратит разбрасывание агитационных листовок и вещание с помощью громкоговорителей, то «беспрерывная уборка макулатуры станет обычным делом для Южной Кореи».

Южная Корея и КНДР ведут «мусорную войну» с конца мая. Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Корея после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. После этого стороны несколько раз обменивались «подарками»: КНДР продолжила запускать шары с мусором, а Южная Корея помимо листовок отправила через границу 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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