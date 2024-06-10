Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о риске эскалации

Южная Корея и КНДР ведут «мусорную войну» с конца мая. Пхеньян запустил сотни шаров с мусором через границу с Республикой Корея после того, как, по утверждению северокорейской стороны, Сеул разбросал агитационные листовки против руководства КНДР. После этого стороны несколько раз обменивались «подарками»: КНДР продолжила запускать шары с мусором, а Южная Корея помимо листовок отправила через границу 5000 USB-накопителей с южнокорейскими дорамами и музыкой K-pop.