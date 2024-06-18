МИД КНР: НАТО следует пересмотреть свои действия в конфликте на Украине

17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC заявил, что КНР столкнется с последствиями поддержки, которую он якобы оказывает России в украинском конфликте. По его утверждению, Китай поставляет РФ микроэлектронику и другие компоненты для производства ракет и вооружения, которые используются на Украине. Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО могут задуматься о введении экономических санкций против Китая.