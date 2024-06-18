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МИД КНР: НАТО следует пересмотреть свои действия в конфликте на Украине

Ведомости

НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга.

«У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО – продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай», – сказал он.

Китай не является создателем или стороной конфликта и всегда был привержен делу мира и переговоров, добавил дипломат.

Кроме того, Линь призвал соответствующие стороны перестать перекладывать вину и ответственность, «сеять раздор и подливать масло в огонь», что провоцирует блоковую конфронтацию. Он подчеркнул, что необходимо предпринимать действия для политического разрешения кризиса.

17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC заявил, что КНР столкнется с последствиями поддержки, которую он якобы оказывает России в украинском конфликте. По его утверждению, Китай поставляет РФ микроэлектронику и другие компоненты для производства ракет и вооружения, которые используются на Украине. Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО могут задуматься о введении экономических санкций против Китая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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