МИД КНР: НАТО следует пересмотреть свои действия в конфликте на Украине
НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга.
«У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО – продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай», – сказал он.
Китай не является создателем или стороной конфликта и всегда был привержен делу мира и переговоров, добавил дипломат.
Кроме того, Линь призвал соответствующие стороны перестать перекладывать вину и ответственность, «сеять раздор и подливать масло в огонь», что провоцирует блоковую конфронтацию. Он подчеркнул, что необходимо предпринимать действия для политического разрешения кризиса.
17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC заявил, что КНР столкнется с последствиями поддержки, которую он якобы оказывает России в украинском конфликте. По его утверждению, Китай поставляет РФ микроэлектронику и другие компоненты для производства ракет и вооружения, которые используются на Украине. Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО могут задуматься о введении экономических санкций против Китая.