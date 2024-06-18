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Россия может внести уточнения в ядерную доктрину на фоне угроз НАТО

Ведомости

Россия может внести уточнения в ядерную доктрину в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Столтенберг счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии.

7 июня Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил, что в военную доктрину России, которая разрешает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны, могут быть внесены изменения. 

Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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