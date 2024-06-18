Россия может внести уточнения в ядерную доктрину на фоне угроз НАТО
Россия может внести уточнения в ядерную доктрину в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
17 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Столтенберг счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии.
Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.