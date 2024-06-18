МИД Швеции вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским истребителем. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
По информации МИДа, в днем 14 июня российский самолет СУ-24 якобы вторгся на 5 км в воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд. Два самолета Gripen поднялись в воздух. Нарушение продолжалось около двух минут.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём 15 июня сообщил, что намерен вызвать российского посла из-за инцидента с самолетом.
В последний раз подобные нарушения со стороны российских самолетов фиксировались в 2022 г., когда два самолета Су-27 и два Су-24 также нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд.