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МИД Швеции вызвал посла РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским истребителем. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По информации МИДа, в днем 14 июня российский самолет СУ-24 якобы вторгся на 5 км в воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд. Два самолета Gripen поднялись в воздух. Нарушение продолжалось около двух минут.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём 15 июня сообщил, что намерен вызвать российского посла из-за инцидента с самолетом.

В последний раз подобные нарушения со стороны российских самолетов фиксировались в 2022 г., когда два самолета Су-27 и два Су-24 также нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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