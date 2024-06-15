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МИД Швеции вызовет посла РФ после якобы нарушения границ самолетом

Ведомости

МИД Швеции свяжется с Россией в связи с инцидентом с российским самолетом, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом телеканалу SVT сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём. 

«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости», – заявил он.

По данным шведских вооруженных сил, днем 14 июня российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. На его перехват вылетели два истребителя Gripen. Нарушение длилось недолго, но действия России были «проблематичны», заявил командующий ВВС Йонас Викман.

«Это демонстрирует неуважение к нашей территориальной целостности, акт отражает общую ситуацию с безопасностью при менее безопасной обстановке и более агрессивном поведении с российской стороны», – сказал он.

Шведские военные заявили, что в последний раз подобные нарушения со стороны российских самолетов происходили в 2022 г., когда два самолета Су-27 и два Су-24 также нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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