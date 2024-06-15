МИД Швеции вызовет посла РФ после якобы нарушения границ самолетом
МИД Швеции свяжется с Россией в связи с инцидентом с российским самолетом, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом телеканалу SVT сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём.
«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости», – заявил он.
По данным шведских вооруженных сил, днем 14 июня российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. На его перехват вылетели два истребителя Gripen. Нарушение длилось недолго, но действия России были «проблематичны», заявил командующий ВВС Йонас Викман.
«Это демонстрирует неуважение к нашей территориальной целостности, акт отражает общую ситуацию с безопасностью при менее безопасной обстановке и более агрессивном поведении с российской стороны», – сказал он.
Шведские военные заявили, что в последний раз подобные нарушения со стороны российских самолетов происходили в 2022 г., когда два самолета Су-27 и два Су-24 также нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд.