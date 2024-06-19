МИД: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия
Россия ведет предметный разговор со странами-партнерами по вопросу размещения дальнобойного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками», – сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении с партнерами возможности поставок дальнобойного оружия.
Рябков подчеркнул, что обсуждение этой темы продолжится. Он уточнил, что Россия будет делать это при полном уважении к суверенному выбору и обязательствам стран по международным договорам.
6 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по территории РФ. На пленарной сессии ПМЭФ он подчеркнул, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право делать это.
Заявления российского лидера прозвучали после того, как США разрешили Киеву наносить удары по территории России при помощи западного оружия. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ВСУ западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по России нельзя считать эскалацией.