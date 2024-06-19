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МИД: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия

Ведомости

Россия ведет предметный разговор со странами-партнерами по вопросу размещения дальнобойного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками», – сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении с партнерами возможности поставок дальнобойного оружия.

Рябков подчеркнул, что обсуждение этой темы продолжится. Он уточнил, что Россия будет делать это при полном уважении к суверенному выбору и обязательствам стран по международным договорам.

6 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по территории РФ. На пленарной сессии ПМЭФ он подчеркнул, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право делать это.

Заявления российского лидера прозвучали после того, как США разрешили Киеву наносить удары по территории России при помощи западного оружия. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ВСУ западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по России нельзя считать эскалацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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