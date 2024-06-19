МИД: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия

«Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками», – сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении с партнерами возможности поставок дальнобойного оружия.