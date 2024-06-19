Путин: КНДР понимает истинные причины украинского кризиса
Корейская Народно-Демократическая Республика занимает объективную и сбалансированную позицию насчет украинского урегулирования, понимает истинные, первоначальные причины кризиса. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая для прессы в Северной Корее.
Российский лидер назвал линию корейского руководства по конфликту на Украине еще одним наглядным подтверждением «подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КНДР».
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР 18 июня. Ким Чен Ын лично встретил президента России в аэропорту Пхеньяна. 19 июня состоялись российско-корейские переговоры, по итогам которых стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Путина, Россия допускает развитие военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с документом.
Президент также подчеркивал, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. Глава КНДР Ким Чен Ын после подписания договора назвал Россию «самым честным другом и соратником». По его словам, документ носит миролюбивый и оборонительный характер и направлен на построение многополярного мира.