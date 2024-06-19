Путин: КНДР понимает истинные причины украинского кризиса

Президент также подчеркивал, что соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. Глава КНДР Ким Чен Ын после подписания договора назвал Россию «самым честным другом и соратником». По его словам, документ носит миролюбивый и оборонительный характер и направлен на построение многополярного мира.