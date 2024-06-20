Дюмин: Минобороны наращивает виды производимых беспилотников
Минобороны России полностью включилось в работу по производству беспилотных летательных аппаратов и наращивает число их видов. Об этом сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин, пишет «РИА Новости».
Дюмин подчеркнул, что эта работа относится к сфере стратегического значения. Кроме того, он напомнил про «Кулибин-клуб» Народного фронта, который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
«Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», – добавил помощник президента.
18 июня на встрече с жителями Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники успешно используются в зоне проведения спецоперации на Украине. Беспилотный летательный аппарат, как заявил президент, «может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать».
28 июня 2023 г. правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. В ней определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем (БАС), включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике