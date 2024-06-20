Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Дюмин: Минобороны наращивает виды производимых беспилотников

Ведомости

Минобороны России полностью включилось в работу по производству беспилотных летательных аппаратов и наращивает число их видов. Об этом сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин, пишет «РИА Новости».

Дюмин подчеркнул, что эта работа относится к сфере стратегического значения. Кроме того, он напомнил про «Кулибин-клуб» Народного фронта, который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

«Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», – добавил помощник президента.

18 июня на встрече с жителями Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники успешно используются в зоне проведения спецоперации на Украине. Беспилотный летательный аппарат, как заявил президент, «может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать».

28 июня 2023 г. правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. В ней определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем (БАС), включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных