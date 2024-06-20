Дюмин: Минобороны наращивает виды производимых беспилотников

28 июня 2023 г. правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. В ней определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем (БАС), включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике