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Новый пакет санкций ЕС будет направлен на энергетический экспорт России

Ведомости

Согласованный 14-й пакет санкций против России будет направлен на энергетический экспорт, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

«Приветствую соглашение по нашему 14-му пакету санкций против России. Этот жесткий пакет лишит Россию доступа к ключевым технологиям <...> и дальнейших доходов от энергетики», – написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что санкции коснутся банковских мер, которые Россия приняла для нейтрализации предыдущих ограничений от стран Евросоюза и США.

20 июня стало известно, что страны ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. В сообщении председательства Бельгии в соцсети Х говорится, что новые ограничения «максимизируют воздействие существующих санкций [на Россию] за счет устранения лазеек».

19 июня EUobserver сообщил, что ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица. Санкции введут против глав российских военных заводов, чиновников и энергетических компаний. Ограничения также коснутся певицы Полины Гагариной, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, бизнесмена Романа Троценко и президента «Балтики» Таймураза Боллоева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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