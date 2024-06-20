Новый пакет санкций ЕС будет направлен на энергетический экспорт России
Согласованный 14-й пакет санкций против России будет направлен на энергетический экспорт, подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.
«Приветствую соглашение по нашему 14-му пакету санкций против России. Этот жесткий пакет лишит Россию доступа к ключевым технологиям <...> и дальнейших доходов от энергетики», – написала она.
Фон дер Ляйен добавила, что санкции коснутся банковских мер, которые Россия приняла для нейтрализации предыдущих ограничений от стран Евросоюза и США.
20 июня стало известно, что страны ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. В сообщении председательства Бельгии в соцсети Х говорится, что новые ограничения «максимизируют воздействие существующих санкций [на Россию] за счет устранения лазеек».
19 июня EUobserver сообщил, что ЕС внесет в черный список 20 физлиц и 22 юрлица. Санкции введут против глав российских военных заводов, чиновников и энергетических компаний. Ограничения также коснутся певицы Полины Гагариной, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, бизнесмена Романа Троценко и президента «Балтики» Таймураза Боллоева.