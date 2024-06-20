Швеция обвинила Россию в нарушении работы своих спутников

По данным Bloomberg, шведское управление обвинило Россию в помехах, которые наблюдались в телекоммуникациях королевства 21 марта – через две недели после того, как страна вступила в НАТО. Власти Швеции заявили, что помехи из России затронули три различные спутниковые сети Sirius, расположенные в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Это одна из основных спутниковых позиций, обслуживающих скандинавские страны и страны Восточной Европы.