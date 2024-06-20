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Швеция обвинила Россию в нарушении работы своих спутников

Ведомости

Шведское управление почт и телекоммуникаций (ITU) обратилось к совету Международного союза электросвязи (МСЭ) с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении работы спутниковых сетей страны, в котором якобы виновата Россия, пишет Bloomberg.

Издание уточняет, что представитель ITU отказался комментировать ситуацию, а МИД Швеции пока не ответил на запрос.

По данным Bloomberg, шведское управление обвинило Россию в помехах, которые наблюдались в телекоммуникациях королевства 21 марта – через две недели после того, как страна вступила в НАТО. Власти Швеции заявили, что помехи из России затронули три различные спутниковые сети Sirius, расположенные в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Это одна из основных спутниковых позиций, обслуживающих скандинавские страны и страны Восточной Европы.

Сообщается, что Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, который координирует глобальное распределение радиочастот и спутниковых орбит. Все страны намерены обсудить проблему помех на заседании совета по радиорегламенту, которое состоится в конце июня. В апреле Эстония и Финляндия обвинили Москву в глушении работы системы GPS.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление же в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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