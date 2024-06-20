Швеция обвинила Россию в нарушении работы своих спутников
Шведское управление почт и телекоммуникаций (ITU) обратилось к совету Международного союза электросвязи (МСЭ) с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении работы спутниковых сетей страны, в котором якобы виновата Россия, пишет Bloomberg.
Издание уточняет, что представитель ITU отказался комментировать ситуацию, а МИД Швеции пока не ответил на запрос.
По данным Bloomberg, шведское управление обвинило Россию в помехах, которые наблюдались в телекоммуникациях королевства 21 марта – через две недели после того, как страна вступила в НАТО. Власти Швеции заявили, что помехи из России затронули три различные спутниковые сети Sirius, расположенные в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Это одна из основных спутниковых позиций, обслуживающих скандинавские страны и страны Восточной Европы.
Сообщается, что Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, который координирует глобальное распределение радиочастот и спутниковых орбит. Все страны намерены обсудить проблему помех на заседании совета по радиорегламенту, которое состоится в конце июня. В апреле Эстония и Финляндия обвинили Москву в глушении работы системы GPS.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление же в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.