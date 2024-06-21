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МИД Израиля вызвал армянского посла

Ведомости

Посла Армении в Израиле вызвали в МИД еврейского государства после того, как Ереван объявил о признании Палестины в качестве независимого государства. Об этом сообщает пресс-служба израильского МИДа.

«Вследствие признания Арменией палестинского государства министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для беседы с суровым выговором», – сказано в заявлении.

21 июня МИД Армении сообщил о признании республикой Палестины в качестве независимого и суверенного государства. В ведомстве отметили, что Ереван заинтересован в мире и стабильности на Ближнем Востоке. Принцип «двух государств» является единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут «реализовать свои законные чаяния», подчеркивается в заявлении.

Решение Армении приветствовала Организация освобождения Палестины.

До последнего времени Палестину официально признавали 143 страны. 28 мая к этому списку добавились Ирландия, Норвегия и Испания. 4 июня решение признать Палестину независимым и суверенным государством принял парламент Словении.

СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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