МИД Израиля вызвал армянского посла
Посла Армении в Израиле вызвали в МИД еврейского государства после того, как Ереван объявил о признании Палестины в качестве независимого государства. Об этом сообщает пресс-служба израильского МИДа.
«Вследствие признания Арменией палестинского государства министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для беседы с суровым выговором», – сказано в заявлении.
21 июня МИД Армении сообщил о признании республикой Палестины в качестве независимого и суверенного государства. В ведомстве отметили, что Ереван заинтересован в мире и стабильности на Ближнем Востоке. Принцип «двух государств» является единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут «реализовать свои законные чаяния», подчеркивается в заявлении.
Решение Армении приветствовала Организация освобождения Палестины.
До последнего времени Палестину официально признавали 143 страны. 28 мая к этому списку добавились Ирландия, Норвегия и Испания. 4 июня решение признать Палестину независимым и суверенным государством принял парламент Словении.
СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.