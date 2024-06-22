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Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля

Ведомости

Правительство Кубы приняло решение присоединиться к иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля в Международном суде ООН, сообщает пресс-служба кубинского внешнеполитического ведомства.

«Принимая во внимание положения статьи 63 устава Международного суда ООН и строго соблюдая свои обязательства как государства-члена конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Куба воспользуется правом представлять в качестве третьей стороны свою интерпретацию норм конвенции», – говорится в сообщении МИД.

Пресс-служба ведомства отмечает, что основная цель иска – «остановить злодеяния» против народа Палестины в результате применения силы Израилем. В сообщении также упоминается, что Израиль при содействии правительства США игнорирует обязательства четвертой Женевской конвенции.

20 февраля посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа. 11 января суд начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в Газе. Южноафриканские власти призвали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Власти Израиля сочли выдвинутые обвинения необоснованными.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Согласно постановлению, Израиль должен обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого следственного органа, уполномоченного ООН на расследование геноцида.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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