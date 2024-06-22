Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля
Правительство Кубы приняло решение присоединиться к иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) против Израиля в Международном суде ООН, сообщает пресс-служба кубинского внешнеполитического ведомства.
«Принимая во внимание положения статьи 63 устава Международного суда ООН и строго соблюдая свои обязательства как государства-члена конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Куба воспользуется правом представлять в качестве третьей стороны свою интерпретацию норм конвенции», – говорится в сообщении МИД.
Пресс-служба ведомства отмечает, что основная цель иска – «остановить злодеяния» против народа Палестины в результате применения силы Израилем. В сообщении также упоминается, что Израиль при содействии правительства США игнорирует обязательства четвертой Женевской конвенции.
20 февраля посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа. 11 января суд начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в Газе. Южноафриканские власти призвали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Власти Израиля сочли выдвинутые обвинения необоснованными.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для поставок гуманитарной помощи. Согласно постановлению, Израиль должен обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого следственного органа, уполномоченного ООН на расследование геноцида.