Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля

20 февраля посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа. 11 января суд начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в Газе. Южноафриканские власти призвали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Власти Израиля сочли выдвинутые обвинения необоснованными.