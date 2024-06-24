Захарова: РФ скоро объявит об ответных мерах на ограничение вещания своих СМИ

О запрете вещания указанных СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.