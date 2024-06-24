Захарова: РФ скоро объявит об ответных мерах на ограничение вещания своих СМИ
Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на ограничение доступа к российским СМИ в Евросоюзе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время», – уточнила дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова обратила внимание, что в Москве понимают, что надеяться на приверженность Брюсселя его международно-правовым обязательствам бесполезно.
24 июня стало известно, что ЕС с 25 июня запретит на своей территории доступ к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe.
О запрете вещания указанных СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.