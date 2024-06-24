Кадыров назвал включение своей матери в новый пакет санкций ЕС подарком

«Ни западные, ни европейские санкции не стоят даже той бумажки, на которой они зафиксированы, не говоря уже о том, что они способны нанести хоть какой-нибудь вред для меня, моей семьи, а также для нашей великой Родины – России», – заключил Кадыров.