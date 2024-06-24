Кадыров назвал включение своей матери в новый пакет санкций ЕС подарком
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал включение своей матери – президента Общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадыровой в новый пакет санкций Евросоюза подарком в преддверии 20-й годовщины со дня образования организации и поблагодарил за него.
«Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», – подчеркнул Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни напомнил, что фонд является благотворительной организацией, помогающей нуждающимся в России и за ее пределами. Организация оказывает помощь странам Африки, поддержала Турцию после землятрясения, помогла беженцам в Сирии, Бангладеш и Палестины. Помощь организации значительно превышает поддержку, оказываемую Западом. Она исчисляется миллиардами рублей.
По словам Кадырова, формулировка «в связи с осуществлением программы перевоспитания украинских детей» абсурдна. Фонд отправляет гумпомощь детям Донбасса и дает им возможность пройти реабилитацию. Попытки недоброжелателей выставить работу организации в отрицательном ключе вызывают только смех, отметил глава Чечни.
«Ни западные, ни европейские санкции не стоят даже той бумажки, на которой они зафиксированы, не говоря уже о том, что они способны нанести хоть какой-нибудь вред для меня, моей семьи, а также для нашей великой Родины – России», – заключил Кадыров.
24 июня Евросоюз расширил санкции против России. В новый пакет ограничений вошли 68 физических и 46 юридических лиц, включая Аймани Кадырову.
В мае Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о нахождении в зоне боевых действий 43 500 бойцов из Чечни, включая 18 000 добровольцев. Он отметил, что за счет средств из фонда Кадырова приобретено 1693 единицы спецавтотранспорта, также ежедневно закупается около 100 квадрокоптеров. Более того, фонд оказывает помощь раненым и семьям погибших.