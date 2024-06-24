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МИД РФ: все причастные к теракту в Дагестане будут установлены и осуждены

Ведомости

В МИД РФ убеждены, что все причастные к теракту в Дагестане будут установлены и ответят перед законом, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Кто бы ни стоял за кулисами этих событий, должен знать – наша страна и ее граждане готовы противостоять попыткам экстремистов любых мастей сломать ее, поставить на колени и заставить бояться», – указано в сообщении дипломатического министерства.

В сообщении МИДа отмечено, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом до его полного искоренения. Отмечается, что террористы в Дагестане пытались внести разлад в межрелигиозное согласие в регионе в праздник Святой Троицы.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС.

По последним данным, при терактах в Дагестане погибли 20 человек, а пострадали 46 человек.

24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.

Теракт в Дагестане осудил в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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