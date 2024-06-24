МИД РФ: все причастные к теракту в Дагестане будут установлены и осуждены
В МИД РФ убеждены, что все причастные к теракту в Дагестане будут установлены и ответят перед законом, сообщается на сайте дипломатического ведомства.
«Кто бы ни стоял за кулисами этих событий, должен знать – наша страна и ее граждане готовы противостоять попыткам экстремистов любых мастей сломать ее, поставить на колени и заставить бояться», – указано в сообщении дипломатического министерства.
В сообщении МИДа отмечено, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом до его полного искоренения. Отмечается, что террористы в Дагестане пытались внести разлад в межрелигиозное согласие в регионе в праздник Святой Троицы.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС.
24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.
Теракт в Дагестане осудил в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.