МИД РФ: все причастные к теракту в Дагестане будут установлены и осуждены

24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.