МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Судьи МУСа сочли, что есть основания полагать, что Шойгу и Герасимов ответственны за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Суд пришел к выводу, что удары по электростанциям и подстанциям принесли «чрезмерный» ущерб гражданскому населению, несмотря на то что они были направлены против военных объектов.