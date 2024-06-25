МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Вторая палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест бывшего министра обороны России, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщается на сайте МУСа.
Поводом для этого стали «предполагаемые международные преступления» в контексте конфликта на Украине, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 г. по 9 марта 2023 г., утвеождают в МУСе. Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за «удары по гражданским объектам», «чрезмерный случайный вред гражданскому населению» и преступление «против человечности».
Судьи МУСа сочли, что есть основания полагать, что Шойгу и Герасимов ответственны за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Суд пришел к выводу, что удары по электростанциям и подстанциям принесли «чрезмерный» ущерб гражданскому населению, несмотря на то что они были направлены против военных объектов.
В пресс-службе Совбеза РФ назвали решение МУС ничтожным, передает ТАСС. «Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУСа не распространяется на Россию и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», – отметили там. В Кремле неоднократно отмечали, что любые решения этого суда ничтожны с точки зрения права.