В Кремле считают абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

25 июня вторая палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова. Поводом для этого стали «предполагаемые международные преступления» в контексте конфликта на Украине, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 г. по 9 марта 2023 г. Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за «удары по гражданским объектам», «чрезмерный случайный вред гражданскому населению» и преступления «против человечности».