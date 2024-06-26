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В Кремле считают абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Ведомости

Кремль считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест бывшего министра обороны России, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. И соответственно мы не признаем эти ордера», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что выданные ордера достаточно абсурдны, как и те, что касались президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

25 июня вторая палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова. Поводом для этого стали «предполагаемые международные преступления» в контексте конфликта на Украине, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 г. по 9 марта 2023 г. Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за «удары по гражданским объектам», «чрезмерный случайный вред гражданскому населению» и преступления «против человечности».

В пресс-службе Совбеза РФ назвали решение МУС ничтожным.

17 марта 2023 г. уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена. Песков тогда говорил, что решения МУС не имеют юридической силы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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