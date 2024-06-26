В Кремле считают абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Кремль считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест бывшего министра обороны России, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. И соответственно мы не признаем эти ордера», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что выданные ордера достаточно абсурдны, как и те, что касались президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
25 июня вторая палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова. Поводом для этого стали «предполагаемые международные преступления» в контексте конфликта на Украине, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 г. по 9 марта 2023 г. Шойгу и Герасимов якобы несут ответственность за «удары по гражданским объектам», «чрезмерный случайный вред гражданскому населению» и преступления «против человечности».
В пресс-службе Совбеза РФ назвали решение МУС ничтожным.
17 марта 2023 г. уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена. Песков тогда говорил, что решения МУС не имеют юридической силы.