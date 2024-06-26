Шольц заявил, что Германия не вернется к «старым добрым временам»
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не вернется к «старым добрым временам». Он сказал об этом во время выступления перед депутатами бундестага, трансляцию вел правительственный канал Phoenix.
«Не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими <...> Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шольц добавил, что страна столкнулась с множеством кризисных процессов, включая пандемию коронавируса, энергетический кризис и конфликт на Украине. Во время выступления канцлера кто-то громко чихнул – это развеселило главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Союз является крупнейшей оппозиционной партией Германии.
23 июня Шольц сообщил, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и санкций против России. По его мнению, «нет никакой альтернативы, чтобы изменить что-либо из этого». Канцлер подчеркнул, что Германии необходимо использовать все возможности, чтобы не допустить капитуляции Украины.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.