Захарова назвала договор России и КНДР механизмом гарантий безопасности
Договор России и КНДР является механизмом гарантий безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте дипведомства.
«Данная договоренность не должна вызывать опасений по поводу национальной безопасности у тех стран, которые не планируют военную агрессию против КНДР», – уточнила дипломат.
По ее словам, подписание договора обусловлено эволюцией геополитической обстановки, а также произошедшими в двусторонних отношениях изменениями. КНДР одной из первых стран официально признала Крым, ДНР и ЛHP и публично поддержала спецоперацию. В соглашении заложены базовые принципы дальнейшего развития российско-корейских связей, нацеленных на углубление партнерства и взаимодействия по широкому спектру направлений.
Договор не преследует цель формирования военного союза по западному примеру и не направлен против третьих стран. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Ким Чен Ын публично заверил, что документ носит исключительно миролюбивый и оборонительный характер, заметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова добавила, что у Южной Кореи не должно быть оснований для беспокойства относительно укрепления взаимодействия между Россией и КНДР, если она не планирует агрессию против КНДР. Об этом четко заявлял Путин в Ханое.
26 июня Южная Корея и США провели совместные учения с участием военно-воздушных сил, в которых задействовали около 30 самолетов. Полеты были направлены на отработку противодействия предполагаемому противнику, а именно – на превентивный тактический удар, который позволит нарушить ряды противника перед началом боя. Они являются частью более масштабных маневров Buddy Squadron, которые начались 24 июня.
Южная Корея начала усиленно демонстрировать свой военный потенциал совместно с союзниками после визита Путина в КНДР. Во время встречи северокорейский лидер и президент России подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР будут помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.