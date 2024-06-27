ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 ВСУ
«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США», – указано в сообщении ведомства.
Сообщается, что 27 июня оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 117 районах.
Кроме того, подразделения войск «Днепр» и «Север» нанесли поражение ВСУ в населенных пунктах Харьковской области. Подразделения войск «Запад», «Юг» и «Центр», в свою очередь, поразили украинские войска в ДНР.
Правительство Словакии 17 марта 2023 г. одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». 23 марта 2023 г. республика отправила на Украину четыре МиГ-29. 11 июня госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что он готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 бывшим министром обороны Ярославом Надем.