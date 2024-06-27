ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 ВСУ

Правительство Словакии 17 марта 2023 г. одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». 23 марта 2023 г. республика отправила на Украину четыре МиГ-29. 11 июня госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что он готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 бывшим министром обороны Ярославом Надем.