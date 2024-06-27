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ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 ВСУ

Ведомости

ПВО РФ за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США», – указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что 27 июня оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 117 районах.

Кроме того, подразделения войск «Днепр» и «Север» нанесли поражение ВСУ в населенных пунктах Харьковской области. Подразделения войск «Запад», «Юг» и «Центр», в свою очередь, поразили украинские войска в ДНР.

Правительство Словакии 17 марта 2023 г. одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». 23 марта 2023 г. республика отправила на Украину четыре МиГ-29. 11 июня госсекретарь министерства обороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что он готовит судебный иск в связи с незаконной передачей Украине истребителей МиГ-29 бывшим министром обороны Ярославом Надем. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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