Медведев: мирная инициатива России по Украине носит срочный характер

«При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут уже проходить на худших условиях – на условиях того, что произойдет в ходе специальной военной операции для Украины», – подчеркнул Медведев.