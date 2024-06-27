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Медведев: мирная инициатива России по Украине носит срочный характер

Ведомости

Российское предложение о мире на Украине носит срочный характер, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он отметил, что предложение основано на двух позициях, первая из которых – признание факта изменения положения дел.

«Как известно, существует оговорка о неизменности обстоятельств, которые послужили основанием к заключению договора. <…> Если обстоятельства меняются, то и договор может заключаться на иных уже основаниях. А обстоятельства изменились. Есть изменения на земле и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Это должно учитываться», – сказал Медведев.

В качестве второго пункта зампредседателя Совбеза напомнил слова президента Владимира Путина о провозглашении нейтралитета Украины и ее отказе от намерения вступить в НАТО.

«При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут уже проходить на худших условиях – на условиях того, что произойдет в ходе специальной военной операции для Украины», – подчеркнул Медведев.

14 июня, накануне швейцарского саммита по урегулированию на Украине, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев отказывается от мирного предложения российского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии отметил, что Украина готова начать переговоры «уже завтра», но при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО посчитали, что Путин не имеет права ставить Украине условия о мире.

Российский президент счет реакцию Украины и западных стран предсказуемой и выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. Он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле.

25 июня в приветствии участникам X Примаковских чтений Путин заявил, что мирные инициативы России действительно могут завершить конфликт на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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