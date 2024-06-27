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Постпред США: Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите

Ведомости

НАТО не планирует приглашать Украину в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит в интервью The Washington Post.

«Однако мы придвигаем их [украинские власти] все ближе к альянсу, концентрируя внимание на вопросах оперативной совместимости, модернизации, а также обеспечения только что упомянутой координации [действий]», – сказала Смит (цитата по ТАСС).

7 июня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что включение Украины в альянс может привести к конфликту с Россией. По его словам, в связи с этим четких сроков включения Украины в состав НАТО нет.

В сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в альянс. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения конфликта.

4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украина станет членом НАТО. При этом 4 июня президент США Джо Байден заявил, что Украине необязательно быть членом НАТО для установления мира, но Соединенные Штаты продолжат ее поддерживать.

Одним из условий начала мирных переговоров, озвученных президентом России Владимиром Путиным, является отказ Украины от намерений вступить в Североатлантический альянс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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