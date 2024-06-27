Постпред США: Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите
НАТО не планирует приглашать Украину в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит в интервью The Washington Post.
«Однако мы придвигаем их [украинские власти] все ближе к альянсу, концентрируя внимание на вопросах оперативной совместимости, модернизации, а также обеспечения только что упомянутой координации [действий]», – сказала Смит (цитата по ТАСС).
7 июня глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что включение Украины в альянс может привести к конфликту с Россией. По его словам, в связи с этим четких сроков включения Украины в состав НАТО нет.
В сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в альянс. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения конфликта.
4 апреля 2024 г. госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украина станет членом НАТО. При этом 4 июня президент США Джо Байден заявил, что Украине необязательно быть членом НАТО для установления мира, но Соединенные Штаты продолжат ее поддерживать.
Одним из условий начала мирных переговоров, озвученных президентом России Владимиром Путиным, является отказ Украины от намерений вступить в Североатлантический альянс.