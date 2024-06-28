CNN: 67% зрителей назвали Трампа победителем в дебатах с Байденом

Дебаты между Трампом и Байденом прошли в эфире CNN 27 июня. В студии не было зрителей и журналистов, ассоциация журналистов Белого дома назвала такую практику нестандартной. Политики, в частности, затронули тему Украины. Трамп заявил, что конфликта можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер. Он также назвал позором изменения в стране на последние четыре года.