Кремль: Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США

«Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Там многие обвиняли Россию, потом они проводили дорогостоящие кампании, потом сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано. Это были официальные выводы. Не собираемся этого делать и на этот раз», – заявил Песков.