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Кремль: Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США

Ведомости

В Кремле не собираются давать оценки дебатам в США, так как Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Еще раз повторяю, это внутреннее дело Соединенных Штатов», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов, подчеркнули в Кремле.

«Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Там многие обвиняли Россию, потом они проводили дорогостоящие кампании, потом сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано. Это были официальные выводы. Не собираемся этого делать и на этот раз», – заявил Песков.

27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

В мае 2023 г. спецпрокурор США Джон Дарем завершил расследование обстоятельств, при которых ФБР заинтересовалось предполагаемыми связями окружения Трампа с Россией. В 300-страничном отчете говорилось, что этой связи обнаружено не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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