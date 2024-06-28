Кремль: Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США
В Кремле не собираются давать оценки дебатам в США, так как Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Еще раз повторяю, это внутреннее дело Соединенных Штатов», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов, подчеркнули в Кремле.
«Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Там многие обвиняли Россию, потом они проводили дорогостоящие кампании, потом сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано. Это были официальные выводы. Не собираемся этого делать и на этот раз», – заявил Песков.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
В мае 2023 г. спецпрокурор США Джон Дарем завершил расследование обстоятельств, при которых ФБР заинтересовалось предполагаемыми связями окружения Трампа с Россией. В 300-страничном отчете говорилось, что этой связи обнаружено не было.