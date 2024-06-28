Пентагон прокомментировал ситуацию с полетами над Черным морем
Самолеты и беспилотники США продолжат полеты в международном воздушном пространстве, оставаясь в рамках закона. Об этом журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, комментируя заявление Минобороны РФ о возросшей активности беспилотников США в Черном море.
«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами», – сказала Сингх (цитата по ТАСС).
Ранее 28 июня Минобороны России сообщило, что замечена возросшая интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. Эти летательные аппараты занимаются разведкой и целеуказанием высокоточному оружию, которое поставляется Западом Украине, пояснили в ведомстве. В связи с этим глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил подготовить предложения по мерам оперативного реагирования.
23 июня российское министерство возложило на США ответственность за обстрел Украиной Севастополя ракетами ATACMS. Боевая часть одной из них подорвалась в воздухе, обломки упали в районе городского пляжа на побережье Черного моря. В итоге погибли четыре человека и 153 были ранены. В Минобороны РФ тогда заявили, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся именно американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.