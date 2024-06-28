Пентагон прокомментировал ситуацию с полетами над Черным морем

23 июня российское министерство возложило на США ответственность за обстрел Украиной Севастополя ракетами ATACMS. Боевая часть одной из них подорвалась в воздухе, обломки упали в районе городского пляжа на побережье Черного моря. В итоге погибли четыре человека и 153 были ранены. В Минобороны РФ тогда заявили, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся именно американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.