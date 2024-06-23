Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США и Украину

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. Четыре ракеты ATACMS были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. По данным губернатора Михаила Развожаева, погибли три человека, включая двух детей. Ранения получили 124 человека, сообщили в Минздраве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте ст. 205 УК РФ.