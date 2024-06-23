Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США и Украину
Атака на Севастополь была совершена Украиной с применением американских ракет ATACMS и с помощью специалистов США, поэтому ответственность за жертвы несут Вашингтон и Киев. Об этом заявило Минобороны России.
В ведомстве пояснили, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
«Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», – говорится в сообщении.
Минобороны РФ пообещало, что подобные действия не останутся безответными.
Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. Четыре ракеты ATACMS были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. По данным губернатора Михаила Развожаева, погибли три человека, включая двух детей. Ранения получили 124 человека, сообщили в Минздраве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте ст. 205 УК РФ.