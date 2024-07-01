Критическая инфраструктура повреждена в Херсонской области
В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, сотовую башню и газопроводы; повреждены гаражные помещения и частные автомобили», – уточнил Прокудин.
Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, он не уточнил.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.