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Вооруженные силы России взяли под контроль Спорное в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики, улучшили положение по переднему краю», – сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Отмечается также, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новоалександровку в ДНР. Военные нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD производства США и девять американских реактивных снарядов HIMARS.

За ночь ПВО сбила 36 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. Над Курской областью уничтожено 15 БПЛА, над Липецкой – девять, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской. Около 7:30 и 10:30 ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве эту инициативу отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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