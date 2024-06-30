Вооруженные силы России взяли под контроль Спорное в ДНР

За ночь ПВО сбила 36 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. Над Курской областью уничтожено 15 БПЛА, над Липецкой – девять, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской. Около 7:30 и 10:30 ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью.