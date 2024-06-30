Вооруженные силы России взяли под контроль Спорное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики, улучшили положение по переднему краю», – сказано в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, на данном направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Отмечается также, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новоалександровку в ДНР. Военные нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР.
Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD производства США и девять американских реактивных снарядов HIMARS.
Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве эту инициативу отвергли.