Минобороны сообщило об ударе по месту разгрузки техники ВСУ на запорожском фронте
Вооруженные силы России нанесли удар ракетой комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону, с которого ВСУ разгружали военную технику, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Поезд с украинским вооружением находился недалеко от н.п. Украинка Запорожской области. По данным оборонного ведомства, ракетным ударом были уничтожены БТР М-113, ЗРК «Бук М1», БМП-2, топливозаправщики, другие виды транспорта и личный состав противника.
Также в пресс-службе добавили, что мониторинг обстановки с воздуха осуществлялся при помощи беспилотника «Суперкам».
29 июня Минобороны России также сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли населенный пункт Шумы Донецкой народной республики (ДНР), а также улучшили тактическое положение. 28 июня российские войска взяли под контроль село Раздоловка в ДНР.
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации Украины. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.