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Минобороны сообщило об ударе по месту разгрузки техники ВСУ на запорожском фронте

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар ракетой комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону, с которого ВСУ разгружали военную технику, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Поезд с украинским вооружением находился недалеко от н.п. Украинка Запорожской области. По данным оборонного ведомства, ракетным ударом были уничтожены БТР М-113, ЗРК «Бук М1», БМП-2, топливозаправщики, другие виды транспорта и личный состав противника.

Также в пресс-службе добавили, что мониторинг обстановки с воздуха осуществлялся при помощи беспилотника «Суперкам».

29 июня Минобороны России также сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли населенный пункт Шумы Донецкой народной республики (ДНР), а также улучшили тактическое положение. 28 июня российские войска взяли под контроль село Раздоловка в ДНР.

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации Украины. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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