Минобороны сообщило об ударе по месту разгрузки техники ВСУ на запорожском фронте

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации Украины. 14 июня Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.